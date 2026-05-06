Колкаво богатство остави зад себе Тед Тарнер, основачот на Си-ен-ен?

Основачот на CNN, Тед Тарнер, кој почина денес на 87 години, беше еден од најбогатите поединци денес, со нето вредност од 2,3 милијарди долари. Но, слично на другите бизнис магнати, како што е Илон Маск, тој нема да им го остави целото свое богатство на своите деца.

Во 2010 година, медиумскиот магнат јавно се обврза да го подари своето богатство со потпишување на Заклетвата за давање, јавна заклетва основана од Бил Гејтс, Мелинда Гејтс и Ворен Бафет за најбогатите поединци јавно да изјават дека ќе го посветат поголемиот дел од своето богатство на добротворни цели, или за време на нивниот живот или во нивниот тестамент.

Тогаш на 83 години, Тарнер беше меѓу првите неколку луѓе што ја потпишаа заклетвата. Во своето писмо за Заклетва за давање, тој рече дека неговиот татко, активен член на граѓанските организации, го научил за важноста на враќањето на давањето.

„Враќањето ми го всади мојот татко уште од млада возраст“, ​​изјави тој. „Тој не само што даваше придонеси за каузи за кои се грижеше, туку ја поддржуваше и школарината на двајца афроамерикански студенти на неговата алма матер, колеџот Милсапс, кон крајот на 1950-тите.“

Тој продолжи: „Ми остави голем впечаток да видам како некој толку енергичен како мојот татко одвојува време тивко да им помогне на двајца млади луѓе како .“

Во 1990 година, Тарнер ја основа Фондацијата Тарнер (TFI), која поддржува напори за подобрување на квалитетот на воздухот и водата, заштита на здравјето на животната средина и одржување на заштитата на живеалиштата на дивите животни, меѓу другото.

Тарнер рече дека TFI му помогнал да го разбере влијанието што луѓето можат да го имаат преку филантропски прилози.

„До денес, посетив повеќе од 60 земји во секој дел од светот. Освен што стекнав многу пријатели, од прва рака ги видов и очајните предизвици со кои се соочуваат толку многу луѓе. Тоа ми ги отвори очите и открив дека колку повеќе луѓе среќаваш, толку повеќе учиш, и колку повеќе учиш, толку повеќе сакаш да помогнеш, и колку повеќе помагаш, толку подобро се чувствуваш“, рече тогаш Тарнер.

„Гледајќи наназад, ако требаше да го живеам животот одново, има работи што би ги направил поинаку, но едното нешто што не би го променил е моето добротворно давање. Особено сум благодарен за советот на мојот татко да поставувам толку високи цели што не можат да се постигнат во текот на целиот живот и да давам помош таму каде што е најпотребна помош. Таа инспирација ме држи енергичен и желен да продолжам да работам напорно секој ден за да возвратам и да го направам светот подобро место за генерациите што доаѓаат“, додаде тој.

Вториот најголем индивидуален земјопоседник во Америка досега, со околу 2 милиони хектари, имаше пет деца со своите три поранешни сопруги, вклучувајќи и 10-годишен брак со филмската легенда Џејн Фонда, имено: Рет Тарнер, Лора Тарнер Сејдел, Џени Тарнер Гарлингтон, Теди Тарнер и Бо Тарнер. Имаше 14 внуци и две правнуци.

Во 2018 година, Тарнер изјави дека страда од форма на деменција што го правеше исцрпен и заборавен.