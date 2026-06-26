Синдикатот на култура поведе постапка пред МОТ

Денес со жалење објавуваме дека СКРМ поведе постапка пред Меѓународната организација на трудот (МОТ). Претставката е поднесена откако сите механизми и инструменти за мирно решавање беа надминати, а синдикатите ставени пред свршен чин со постапката пред Уставниот суд за укинување на Колективниот договор за култура.

Еве што се вели во соопштението:

„Велиме со жалење, затоа што повеќе од една година Министерството за култура и туризам, предводено од министерот Зоран Љутков, не најде за потребно да седне на преговарачка маса со синдикатите и да се обидеме заеднички да најдеме решение. Наместо тоа, работите ескалираа до степен во кој, поради непочитувањето на правата утврдени со Колективниот договор, СКРМ беше принуден да поднесе околу 800 тужби против институциите, додека иницијативата поднесена од „загрижен граѓанин“ беше прифатена од Уставниот суд, кој сега е пред одлука за укинување или поништување на Колективниот договор за култура.

По изложување на поединостите, добивме препорака од надлежните во МОТ, жалбата да ја поднесеме пред Комитетот за слобода на здружување. Ова е втора претставка од Република Македонија пред овој Комитет.

Надлежните од МОТ неофицијално самите изразија сериозна загриженост од односот на државата кон вработените во културата. Според нивните неофицијални изјави, обиди за заобиколување на колективното договарање од ваков вид не сретнале ниту во земји како Индија, Бангладеш или Виетнам. Доколку Уставниот суд го укине Колективниот договор во ваков очигледно исфорсиран и изнуден процес без преседан, тоа нема да претставува само тежок удар за вработените во културата, туку и сериозен удар врз меѓународниот углед на Република Македонија, која би можела да се најде со епитетот „рушител на колективното договарање“ и да стане втората држава во Европа што укинала колективен договор.

Воедно, СКРМ побара од МОТ и медијација во случајот, која искрено се надеваме дека ќе биде успешна и дека жалбата против Република Македонија нема да се ефектуира.

По интервенцијата на премиерот Христијан Мицкоски, Министерството за култура и туризам се одважи повторно да седне на преговарачка маса со СКРМ и СОНК. Сепак, од досегашниот тек на преговорите се добива впечаток дека наместо да се бара заемно прифатливо решение, повторно се настојува да се наметнат однапред утврдени ставови, како што тоа беше случај и со упатствата од април и декември 2025 година. Денес таквите ставови се претставуваат преку текстот на решението на Уставниот суд, кој министерот го толкува како своја „црвена линија“, и покрај бројните конструктивни предлози кажани од синдикатите.

СКРМ останува целосно посветен на преговарачкиот процес, но јасно порачува дека нема да прифати ултиматуми од кој било вид.



Нашата борба отсекогаш била и ќе остане борба за почитување на работничките права, за достоинството на културните работници и за владеење правото. Од тие принципи нема да отстапиме“, се вели во соопштението на Синдикатот на културата.