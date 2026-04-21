Си краделе струја на Попова Шапка – треба да платат над 22.000 евра

21/04/2026 12:50

Во координација со СВР Тетово, екипите на Електродистрибуција при Корисничкиот енерго центар во Тетово открија неовластено користење на електрична енергија во деловен комплекс на Попова Шапка.

„Констатирано е противправно користење на електрична енергија преку кабловски разводен ормар. Директно неовластено приклучување со нисконапонски кабел (4×16 mm2). Составен е Записник за неовластено користење. Поднесена е Пријава за неовластено преземање на електрична енергија до МВР според член 235-а од КЗ и изготвена е фактура за надомест на штета во износ од 1.361.599,00 денари“ информираа од Електродистрибуција.

Поврзани содржини

МВР со детали за сообраќајката на пешачки кај „Зебра“: Повредено 22-годишно лице
Со 3,16 промили алкохол правел неред пред зграда во Тетово
Маж ја нападнал партнерката и кучето во Центар, се заканувал и на синот
Лишени од слобода три лица, а со четири извршен службен разговор за семејно насилство во последното деноноќие
Во судирот на пет возила во Ѓорче Петров повредени 10 млади лица
Брза реакција на професионален војник спречи ширење на пожарот на скопското Кале (видео)
Тројца пешаци во Скопје, Штип и во Битола настрадале во сообраќајки
Изгореа пет автомобили на паркингот под Кале

Најчитани