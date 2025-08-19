Швјонтек го освои турнирот во Синсинати

19/08/2025 10:59

Синсинати – Полската тенисерка Ига Швјонтек ноќеска ја победи Италијанката Јасмин Паолини во финалето на турнирот во Синсинати.

Натпреварот траеше 1 час и 50 минути и заврши со резултат 7:5 и 6:4.

Дваесет и четиригодишната Полјачка имаше девет аса, седум двојни грешки и шест конвертирани брејк топки од шест можности.

Дваесет и деветгодишната Италијанка имаше две грешки на својот втор сервис и четири конвертирани брејк топки од 10.

Швјонтек ја освои својата втора титула во 2025 година и 24-та во нејзината кариера.

Турнирот во САД се играше за награден фонд од 5,2 милиони долари. 

