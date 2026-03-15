Швајцарија ја чува неутралноста, не дозволи летови на американските воени авиони над земјата

15/03/2026 08:27

Швајцарија им забрани на два американски воени авиони да прелетаат над нејзината територија поради конфликтот во Иран, соопшти сношти швајцарската Владата, пренесе ДПА.

Швајцарските власти се повикаа на законите за неутралност на земјата, кои забрануваат прелети од страните вклучени во конфликтот за воени цели.

Барањето на САД се однесуваше на два извидувачки авиони, појаснува германската агенција.

Меѓутоа, беа одобрени барањата за еден лет на авион за одржување и два транспортни авиона поврзани со конфликтот во Иран. Швајцарските власти изјавија дека се дозволени прелети за хуманитарни или медицински цели, како што е транспорт на ранетите, како и летови што не се поврзани со конфликтот, појасни ДПА.

