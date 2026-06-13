Што значи богатството на Маск во реални услови: 60 пати поголемо од БДП на Македонија

Богатството на Илон Маск е повеќе од 60 пати поголемо од вкупниот годишен БДП на Македонија, покажува споредбата меѓу она што како вредност го поседува најбогатиот човек на светот и од петокот прв билионер на планетата и македонската економија во моментов. Неговата нето-вредност достигнува речиси 1,1 билион американски долари (илјада милијарди долари), додека номиналниот БДП на државата изнесува околу 17 до 18 милијарди долари.

Ако богатството на Маск хипотетички се подели еднакво на сите граѓани на Македонија, секој жител би добил околу 615.277 долари (под претпоставка населението во нашата земја да изнесува нешто под 1,8 милиони жители), што е за 51 пати повеќе од реалниот годишен БДП по глава на жител на државата.

На целата македонска економија би ѝ биле потребни точно 51,4 години за со акумулација на сегашниот вкупен годишен БДП да достигне вредност од 1,11 билиони долари, под услов да нема никаков економски раст и целата вредност да се зачува. Ова значи дека е потребно повеќе од половина век да се достигне сегашното богатство на Маск, доколку секоја година Македонија произведува добра и услуги во вредност на проектираниот номинален БДП за 2026 година кој изнесува околу 21,61 милијарди долари според проценките на ММФ.

Другиот модел, според алатките за вештачка интелигенција, покажува дека доколку прашањето се однесува на тоа за колку години самостојниот годишен БДП на Македонија би достигнал вредност од 1,11 билиони долари со сегашното просечно темпо на реален раст од 3,1 отсто проектиран од ММФ, пресметката преку логаритамска прогресија покажува дека за тоа би биле потребни 129 години, односно дека дури во 2155 година, македонската економија би произведувала 1,11 билиони долари во рок од една единствена година.

Овие споредби ги прават и многу светски агенции, со тоа што реалциите ги ставаат во поширок контекст. Една таква анализа подготви и агенцијата АП, па еве што покажа:

Катапултиран од дебито на пазарот на неговата ракетна компанија „Спејс икс“ (SpaceX), Елон Маск сега е првиот билионер во светот, односно чие богатство се проценува на над илјада милијарди долари.

Тоа ниво на богатство, кое е во сопственост само на едно лице, некогаш беше незамисливо. Пред петокот, границата од билион долари беше резервирана за екомоски показатели како што е БДП (или неверојатен долг) на неколку големи економии – и, само во последната деценија, вредноста на некои од најголемите компании што некогаш тргувале на берзата.

Новата титула на Маск доаѓа во услови на пошироко забрзување за најбогатите од богатите, пишува АП. Година по година, неговиот поранешен (иако сега многу далечен) клуб на милијардери собира сè поголем број членови – од технолошки титани до познати личности. Во меѓувреме, сè повеќе луѓе ширум светот се борат да ги платат своите секојдневни сметки. Многумина го осудија доаѓањето на првиот билионер како најнов и најалармантен пример за таа разлика во богатството.

Бројот „еден билион“ е сам по себе тежок за разбирање од страна на човечкиот ум. Еден билион долари е илјада пати поголем од 1 милијарда долари. И милион пати повеќе од 1 милион долари.

Според Форбс, нето вредноста на Маск всушност достигна 1,1 билион долари во петокот, откако „Спејс икс“ скокна на своето пазарно деби. Поголемиот дел од тие пари се на залиха. Сепак, еве неколку начини да размислите колку далеку би можел да оди еден билион.

До Месечината и назад, над 200 пати

Размислувањето за тоа како изгледа 1 билион долари е речиси исто толку астрономско како и меѓупланетарните – и во овој момент, сè уште далеку од остварени – цели што SpaceX си ги поставил.

Во однос на физичките пари, еден билион американски долари поставени еден до друг би се протегале на речиси 97 милиони милји (или речиси 156 милиони километри). Тоа би го сочинувало растојанието од повеќе од 200 патувања во двата правци до Месечината – која, според НАСА, е оддалечена во просек 238.855 милји (речиси 384.400 километри) од Земјата. Исто така, би ги надминало приближно 93 милиони милји (околу 150 милиони километри) помеѓу Земјата и сонцето.

122 долари за секој човек на Земјата

Според најновите бројки од Бирото за попис на САД, денес на Земјата живеат речиси 8,2 милијарди луѓе. Доколку 1 билион долари се поделат меѓу целото население, секое лице би добило речиси 122 долари.

Двојно повеќе од БДП на Јужна Африка

Еден билион долари е повеќе од двојно повеќе од годишниот БДП на Јужна Африка, земјата каде што е роден Маск. Според бројките од Меѓународниот монетарен фонд за 2026 година, производството на стоки и услуги во земјата изнесува речиси 480 милијарди долари.

Само околу 21 земја во светот денес имаат БДП над границата од билион долари. САД и Кина водат со повеќе од 32,38 билиони долари и 20,85 билиони долари, соодветно, но тоа е далеку пред повеќето други економии.

2,5 милиони домови во САД

Куќите продадени во САД имаат средна продажна цена од околу 403.200 долари, според најновите бројки од Банката на Федералните резерви на Сент Луис. Со 1 билион долари, можете да купите речиси 2,5 милиони домови по таа цена.

243 милијарди галони бензин

Според моменталните цени на бензинот во САД – кои во просек изнесуваа речиси 4,11 долари за галон во петокот – со 1 билион долари би можеле да се купат повеќе од 243 милијарди галони редовно гориво.

За да се стави тоа во контекст, тоа далеку ги надминува речиси 137 милијарди галони што Американците ги потрошија за готов моторен бензин во текот на целата минатата година. А цените на бензинските пумпи беа многу поевтини во 2025 година. Високите цени на нафтата, кои произлегуваат од тековната војна на САД и Израел против Иран, го искачија националниот просек над 4 долари за галон за прв пат по четири години.

Над 700 милијарди долари пред вториот најбогат човек во светот

Според Форбс, вториот најбогат човек во светот денес е коосновачот на „Гугл“ (Google), Лари Пејџ – чија нето-вредност изнесуваше речиси 294 милијарди долари до петок напладне. Тоа е 706 милијарди долари под границата од билион долари.

Всушност, комбинираната нето-вредност, до петок, на четворицата мажи што го следат Маск на листата на најбогати на Форбс – која, покрај Пејџ, го вклучува и коосновачот на „Гугл“, Сергеј Брин (271 милијарда долари), Џеф Безос од „Амазон“ (249 милијарди долари) и Лари Елисон од „Оракл“ (232 милијарди долари) – изнесуваше околу 1,05 билиони долари.

Тоа богатство може да осцилира за десетици милијарди долари дневно, па дури и за неколку часа. Сопствената нето вредност на Маск брзо порасна. Само минатата година, неговата нето вредност изнесуваше 342 милијарди долари според „Форбс“ – во споредба со 195 милијарди долари во 2024 година.