Што доби Австралија со забраната на социјалните мрежи? Децата се жалат на потиснување на слободата на говорот

Исклучете го паметниот телефон и вратете го детството – тоа беше слоганот под кој Австралија започна со забрана на социјалните мрежи за лица под 16 години пред четири месеци. Но, дали забраната успеа? А резултатите и впечатоците се различни.

Од брегот на Квинсленд до оддалечените делови на Северната Територија, некои австралиски домови навистина гледаат промени. Паметните телефони остануваат заборавени на кујнската маса наутро, децата поминуваат помалку време на социјалните мрежи, а членовите на семејството почесто разговараат лице в лице. Владата во Канбера тврди дека токму тоа сакала да го постигне.

На 29 ноември 2024 година, Австралија донесе закон во парламентот со кој се воведе минимална возраст од 16 години за користење на социјалните мрежи. Законот стапи на сила на 10 декември 2025 година, со што Австралија стана првата земја во светот што ги забрани ваквите социјални мрежи.

Покрај тоа што сака да им го „врати детството“ на децата, владата изјави дека сака да ги заштити од електронско насилство и вознемирувачка содржина.

Забраната се однесува на деца и тинејџери под 16 години кои се во Австралија. Тие не смеат да имаат постоечка сметка, ниту пак можат да отворат нова сметка на повеќето главни социјални мрежи, вклучувајќи ги Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (порано Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch и Kick, како и други платформи што владата ги утврдила како релевантни.

Од друга страна, некои услуги како Roblox, WhatsApp и Facebook Messenger се ослободени од забраната.

Имплементацијата е потешка од очекуваната

Австралискиот премиер Ентони Албанезе тврди дека законот веќе дава резултати. За време на божиќните училишни празници, вели тој, младите луѓе поминувале повеќе време на отворено – возејќи велосипеди, читајќи книги и дружејќи се со своите семејства. Претходно тврдеше дека социјалните мрежи се „чума на општеството“.

Во јануари, владата објави дека повеќе од 4,7 милиони сметки на деца и млади луѓе биле деактивирани, избришани или ограничени откако законот стапил на сила. Но, спроведувањето на законот во пракса се покажало како посложено од очекуваното.

Одговорноста за спроведување е префрлена на самите платформи. Компаниите мора да преземат „разумни чекори“ за да ги спречат корисниците под 16 години да отвораат или одржуваат сметки.

Ова вклучува системи за верификација на возраста и идентитетот со користење на различни методи – од технологија за препознавање лица до верификација на документи за идентификација или банкарски податоци.

Платформите што не се придржуваат кон законот ризикуваат казни до 49,5 милиони австралиски долари. Апликацијата ја надгледува австралискиот комесар за безбедност на интернет.

За проверка на возраста, корисниците мораа да го докажат својот идентитет преку австралиска банкарска сметка, проценка на возраста со помош на препознавање на лица или документи како што се пасош или возачка дозвола.

Снаодливи тинејџери

Но, многу родители тврдат дека тинејџерите брзо пронашле начини да го заобиколат системот. „Имам близнаци и ништо многу не се променило – освен што владата си честита себеси“, напиша една мајка на Инстаграм, додавајќи дека повеќето млади луѓе наскоро отвориле нови сметки.

Тинејџерите, од друга страна, велат дека измамата со системот за проценка на возраста е многу едноставна. „Погледнав во камерата, малку се намрштив и ми рекоа дека имам над 16 години“, напиша 15-годишна девојка на Reddit.

Една мајка изјави за австралиската телевизија ABC дека нејзината 12-годишна ќерка и нејзините пријатели биле прогласени за над 17 години едноставно затоа што носеле вештачки трепки и шминка.

Некои исто така користат постари браќа или сестри кои гледаат во камерата наместо нив. „Мислев дека забраната ќе биде многу построга, но на крајот сè испадна доста благо, како ништо да не се случило“, изјави 14-годишниот Адјан за ABC.

Некои млади луѓе мислат дека законот ги замолчува. На Reddit, еден тинејџер напиша дека социјалните медиуми се „еден од најголемите, најлесните и најпопуларните начини младите луѓе да ги изразат своите мислења“ и дека забраната ја игнорира нивната слобода на изразување. Тој го нарече законот „неверојатно глупав, погрешен и штетен“.

Незадоволни наставници

Во анкета спроведена меѓу повеќе од 400 наставници, мнозинството изјавиле дека не се чувствуваат доволно подготвени да се справат со последиците од забраната во нивната секојдневна училишна работа.

Повеќе од 80 проценти од наставниците го користат YouTube во своите часови. Иако на младите им е забрането да имаат кориснички сметки, платформата сè уште може да се користи во училниците, што го покрена прашањето за нејасните упатства.

Забраната не значи целосна дигитална изолација. Децата и тинејџерите сè уште можат да пристапуваат до интернет и да гледаат содржини што не се поврзани со нивната лична сметка, како што се видеа, без да се најават. Санкциите не се наметнуваат врз децата или родителите, туку врз платформите што не обезбедуваат усогласеност со законот.

Експертите предупредуваат дека сигурната проверка на возраста е технички тешка и може да доведе до грешки или собирање чувствителни податоци, додека некои млади луѓе се обидуваат да ги заобиколат ограничувањата со користење на VPN или со давање неточни податоци. Премиерот Албанезе, од друга страна, вели дека промените не доаѓаат преку ноќ.

На други места во светот

Но, интересот за слични мерки веќе расте низ целиот свет. Шпанскиот премиер Педро Санчез ја објави својата намера да воведе забрана за социјалните мрежи за лица под 16 години, што предизвика остра реакција од сопственикот на платформата X, Илон Маск.

Во Данска, владата планира минимална возраст од 15 години, со можност родителите да ги регистрираат своите деца уште на 13 години.

Во Обединетото Кралство, Домот на лордовите ја поддржа забраната за лица под 16 години, но конечната одлука ќе ја донесе Долниот дом.

Во Германија, анкетата на YouGov покажа дека повеќе од 70 проценти од граѓаните го поддржуваат воведувањето минимална возраст за пристап до социјалните мрежи, додека во Франција се планира забрана за лица под 15 години, со исклучок на научните и образовните платформи.

Во моментов нема план за единствена забрана на ниво на Европската Унија, иако Европскиот парламент ја поддржа идејата за минимална возраст од 16 години, со согласност од родителите за деца постари од 13 години, но таа одлука не е обврзувачка.

Во исто време, Брисел истражува дали технолошките платформи доволно ги заштитуваат младите корисници. Прелиминарните наоди покажаа дека Тик Ток потенцијално го крши европското право поради автоматското репродуцирање видеа и високо персонализираните препораки, што би можело да резултира со парична казна.

Австралискиот експеримент на тој начин стана глобален тест. Може ли забраната навистина да им го врати детството на децата или дигиталниот свет, и покрај законите и казните, секогаш ќе најде начин да им помогне е прашање на кое јасен одговор нема да дојде толку брзо.