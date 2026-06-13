Штипските доброволци пожарникари ќе добијат заштитна опрема од Америка

Пожарникарите доброволци од Доброволното Противпожарно друштво(ДПД)-Штип кои функционираат веќе втора година, по големиот пожар на планината Серта деновиве очекуваат да им пристигне донација од Америка. Димитар Ташков командир на ДПД-Штип вели дека донацијата ја обезбедиле самите и се состои од заштитна опрема.

-Преку приватна линија, успеавме да обезбедиме донација од Америка. Очекуваме да пристигне наредната недела. Веќе е на царина. Пристигнат е контејнерот со опрема и се надеваме дека наредната недела ќе ја преземеме. Треба да добиеме од 60-80 униформи со боци, шлемови, со чизми за оган –вели Ташков.

Доброволците пожарникари изминатите два дена при гаснењето на пожарите над населбата Кадидаре и во викенд населбата Кумлак беа рамо до рамо со пожарникарите од ТППЕ-Штип. Поради непристапниот терион нивните теренски возила беа користени за брзо да се пристигне до местата каде што е огнената стихија. Ташков вели дека ДПД-Штип веќе има над 30 членови и секој граѓанин кој има интерес да стане нивен член слободно може да се приклучи.

-Секој што сака да помогне во гаснење на пожари, за доброто на нашиот град, е добредојден во друштвото. Вратите се отворени за секој што има желба-рече Ташков.

Инаку поголемиот дел од членовите на ДПД се и членови на оф роуд друштвото, кое низ години им има помагано на пожарникарите при интервенции во планински предели и на непристапни терени.