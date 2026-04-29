Штекли доби осум години затвор за трговија со дрога

29/04/2026 14:03

Раде Трајковски Штекли денеска беше осуден на осум години затворска казна во скопскиот Кривичен затвор, за трговија со дрога.

Судскиот совет во Кривичниот суд во Скопје утврди дека Трајковски е виновен затоа што организирал група за трговија со наркотични средства – кокаин и марихуана.

„Раде Трајковски судот го осудува на казна затвор од 8 години. Обвинетиот Стефан Китанов судот го осудува на затвор од пет години. Александар Бучевски го осудува на пет години, Стојан Миланов го осудува на казна затвор од 3 години и 10 месеци, обвинетиот Филип Таневски го осудува на пет години затвор“, рече судијата Илија Трпков.

Судијата посочи дека постапката се водела ефикасно и без одолговлекување.

„Оваа постапка започна пред девет месеци и имаше континуиран тек, со цел ефикасно завршување на притворскиот предмет“, рече судијата Илија Трпков.

