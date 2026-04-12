Шокантна промена во јужен Јадран

Јадранското Море претрпува промени што беа незамисливи пред неколку децении. Најголемиот биодиверзитет се наоѓа во неговиот јужен дел, по должината на брегот на Црна Гора, но токму таму промените се најизразени денес.

На тркалезна маса организирана од Црногорската академија на науките и уметностите, научниот советник на Институтот за морска биологија на Универзитетот во Црна Гора, д-р Александар Јоксимовиќ, предупреди дека Јадранското Море како што го знаевме повеќе не постои. Како што истакна, зголемувањето на температурата на морето станува сè посериозен проблем, не само на површината, туку и во подлабоките слоеви.

Промените на температурата имаат далекусежни последици. Тие доведуваат до појава на нови видови во Јадранското Море, вклучувајќи ги и инвазивните кои доаѓаат од потоплите мориња и го нарушуваат постојниот баланс на морскиот екосистем. Во такви околности, зачувувањето на биодиверзитетот станува клучно прашање.

Според последниот попис од 1996 година, во Јадранското Море се регистрирани 407 видови риби. Во изминатите 30 години, дури 48 нови видови влегле во морето, пристигнувајќи или од Црвеното Море преку Суецкиот канал или од Атлантскиот Океан преку Гибралтар. Повеќето од нив се населиле трајно.

Особено загрижувачка е промената на температурниот режим. Во последните години е забележан прилив на потопла вода, па затоа просечната температура на Јадранското Море, и на површината и во длабочините, се зголемила за еден, два, па дури и три степени. Додека еден степен во воздухот изгледа незначителен, во морето има огромно влијание и значително ги менува еколошките циклуси и живеалиштата.

За време на јулската истражувачка експедиција MEDITS, на длабочина од 300 метри е измерена температура од 17 степени Целзиусови, додека претходно на таа длабочина била стабилна 12 степени. Таков скок, нагласуваат експертите, никогаш порано не е забележан.

Покрај климатските промени, рибните ресурси се исто така под голем притисок. Црногорските рибари работат во тесна крајбрежна зона, додека соседните земји имаат значително поголеми флоти. Како што предупреди Јоксимовиќ, Црна Гора често е во неповолна положба кога станува збор за одлуките на Генералната комисија за рибарство за Медитеранот и Европската комисија, бидејќи мерките се однесуваат на целото море, иако не е одговорна за целокупната состојба на ресурсите.

Во исто време, инвазивните видови стануваат сè поприсутни. Д-р Оливера Марковиќ истакнува дека во Јадранското Море се регистрирани 23 видови декаподни ракообразни животни, од кои дури 15 се инвазивни. Синиот рак, исклучително прилагодлив вид без значајни природни непријатели, привлекува особено внимание.

Иако претставува проблем за рибарството, синиот рак може да биде и економска можност. Најефикасниот начин за намалување на неговата популација е поинтензивно да се лови и да се вклучи во исхраната. Во многу делови од светот, овој вид е веќе ценет гастрономски производ, богат со протеини и омега-3 масни киселини. Сепак, главниот проблем останува слабата побарувачка и недоволните информации.

На законодавно ниво, Црна Гора го усвои законот за инвазивни туѓи видови во 2019 година и воведе контрола на баластните води и загадувањето на пловилата. Вршителот на должноста директор на Дирекцијата за заштита на природата, Илинка Алориќ, нагласува дека спречувањето на внесувањето нови видови е далеку поефикасно од санирањето на последиците и дека е потребно да се премине од нормативни решенија кон конкретна имплементација во пракса.

Како пример за добра пракса, се издвојува Јабучката котлина, првото заштитено риболовно подрачје во Јадранското Море, презентирано од д-р Недо Вргоч од Сплитскиот институт за океанографија и рибарство. Ова подрачје игра клучна улога во репродукцијата и развојот на најважните комерцијални видови риби бидејќи претставува нивни природни места за мрестење и хранење. Управувањето се одвива на меѓународно ниво, со контрола на пловилата и јасно дефинирани граници на експлоатација.

Сепак, иднината на Јадранското Море останува неизвесна. Експертите предупредуваат дека одржливото управување е единствениот прифатлив модел бидејќи морските ресурси не можат да се користат без прецизна проценка на нивната состојба, количина и капацитет за обновување. (СЕЕбиз.еу)