Шок во автомобилската индустрија: „Стелантис“ би можел да затвори фабрики, а Кинезите само тоа чекаат

Автомобилската индустрија во Европа влегува во нова фаза на притисок. Стелантис размислува за затворање на дури четири фабрики, а кинеските производители веќе се вклучуваат во приказната, сакајќи да преземат дел од фабриката.

Стелантис се соочува со еден од најголемите предизвици во последните години. Според достапните информации, групацијата сериозно размислува за затворање на неколку фабрики во Европа, а главните причини се падот на побарувачката, високите трошоци и зголемената конкуренција од Кина.

Проблемот е особено изразен во фабриките кои долго време работат под оптималниот капацитет. Таквата ситуација не е одржлива на долг рок, па затоа менаџментот бара решенија што вклучуваат намалување на производството.

Најинтересниот дел од целата приказна е интересот на кинеските производители. Наместо само да извезуваат автомобили во Европа, сè повеќе од нив сакаат да произведуваат локално. Затоа тие покажуваат интерес за преземање на постојните погони, што би ги заобиколило царинските давачки и би го забрзало ширењето на европскиот пазар.

Во исто време, Стелантис е под двоен притисок. Од една страна, постојат строги европски цели за емисии, а од друга страна, реалноста на пазарот, каде што продажбата на електрични автомобили не расте со очекуваното темпо. Таквата комбинација ги принудува производителите да донесуваат тешки одлуки.

Во поширок контекст, ова не е изолиран случај. Европската автомобилска индустрија поминува низ период на прилагодување во кој се судираат електрификацијата, промените во побарувачката и глобалната конкуренција. Сето ова води до ситуација во која дел од производствениот капацитет станува излишен.

Во превод, прашањето повеќе не е дали фабриките ќе се затворат, туку колку брзо индустријата ќе мора да се прилагоди на новата реалност.