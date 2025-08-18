Шкотскиот тинејџер Доак од Ливерпул во Борнмут за 29 милиони евра

18/08/2025 19:03

Шкотскиот крилен напаѓач Бен Доак (19) ќе го напушти Ливерпул и ќе ја продолжи кариерата во Борнмут, кој за него ќе плати отштета во износ од 29 милиони евра, јавија денеска британските медиуми.

Доак ја напушти младинската академија на Селтик во 2022 година на 17 годишна возраст и се пресели во фудбалската академија на Ливерпул, но во сениорска конкуренција одигра само десет натпревари за тимот од Енфилд Роуд.

Минатата сезона беше позајмен во второлигашкиот Мидлзбро и постигна три голови, додавајќи седум асистенции.

Лидс и Порто, исто така, покажаа интерес за Доак, но Борнмут беше најконкретен во понудата. 

