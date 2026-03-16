Шикорски: Некои веќе шират приказни дека ЕУ е поголема закана за Полска од Путин

Полскиот министер за надворешни работи, вицепремиер Радослав Шикорски, денеска во Брисел изјави дека некои политичари во таа земја веќе го шират наративот дека Европската Унија е поголема закана за Полска од Русија на претседателот Владимир Путин.

Шикорски рече дека искуството со Брегзит потврдува дека е можно да се игра со емоциите за луѓето на крајот да веруваат во тоа.

„Британската влада беше апсолутно против напуштањето на ЕУ кога го распиша референдумот. И сепак тие си заминаа. Можно е да се игра со емоциите на тој начин, да се лаже толку многу за ЕУ ​​што луѓето ќе веруваат во тоа“, рече Шикорски во Брисел пред состанокот на министрите за надворешни работи на земјите-членки на ЕУ.

Шикорски потсети дека кога пред две недели, во својот говор за надворешна политика за оваа година во Сејмот на полскиот парламент, предупреди дека опозициските политичари си играат со оган кога го гледаат главниот непријател во ЕУ и Германија, а не во Русија, беше критикуван од опозицијата, како и од шефот на државата, кој политички припаѓа на националистичката десница, за измислување на заканата од „Полегзит“.

„Тие рекоа дека јас ја измислив темата, а сега некои луѓе во земјата почнуваат да паѓаат на реториката дека ЕУ е поголема закана за нашата земја отколку лидерот на Русија. Фактот дека политичарите ги плашат Полјаците со некоја хипотетичка закана од ЕУ кога имаме реална опасност од Путин значи дека не го положиле тестот на патриотизмот“, рече Шикорски.

Во врска со учеството на Полска во програмата SAFE, европски проект за заем од 150 милијарди евра со многу поповолни каматни стапки и услови отколку што Варшава некогаш би добила, а во кој беа одобрени речиси 44 милијарди евра за вооружување и воена индустрија, опозициските конзервативни националисти од партијата „Право и правда“ и помалку радикалните националисти од коалицијата „Конфедерација“ ја заострија својата реторика.

За нив, единствените баучи сега се Германија и ЕУ, а претседателот Карол Навроцки стави вето на законот за користење на средствата минатата недела, иако според најновите анкети, 56 проценти од Полјаците се против тоа вето и се за учество во SAFE.

Навроцки тврди дека наводниот долг е голем и го загрозува суверенитетот на Полска. Брисел, вели тој, би можел да ги замрзне овие средства во одреден момент ако сегашната опозиција дојде на власт и повторно влезе во спор со ЕУ околу системската закана за владеењето на правото и независноста на судството.

Сепак, ветото на шефот на државата не може да го спречи учеството на Полска во проектот SAFE, па затоа опозицијата, заедно со своите медиуми, започна жестоки напади врз владата и целиот проект.

„Полегзит веќе е реална закана денес. И Конфедерациите и мнозинството од Право и правда го сакаат тоа. Навроцки е нивниот покровител. Она што тие сакаат да го направат за да ја распаднат ЕУ е: Русија, американската MAGA и европската десница со Орбан на чело. Тоа би било катастрофа за Полска. Ќе направам сè за да ги спречам“, рече премиерот Туск за време на викендот на мрежата „X“.