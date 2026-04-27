Шестоодделенка во Ѓорче Петров била горена со цигари и присилена да јаде кучешки измет

Стравичен случај на ученичко насилство пријавиле родители од општината Ѓорче Петров за Вечер Прес. Девојче од шесто одделение завршило на лекар и психијатар откако било горено со цигари понижувано од соученичките во паркот близу општината.

Девојчето било присилувано да јаде измет од куче, а чинот бил сниман со мобилен телефон.

„Пријавено е дека малолетно девојче, во два наврати, било физички нападнато од неколку малолетнички од истото училиште. Извршени се службени разговори во присуство на родителите, прибрани се материјални докази, меѓу кои и видеозаписи, и во координација со ОЈО се преземаат мерки за расчистување на случајот“, информираат од МВР за медиумот.

Причината за нападот, според првичните информации, била комуникација преку социјалната мрежа „Инстаграм“.