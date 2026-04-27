Шестоодделенка во Ѓорче Петров била горена со цигари и присилена да јаде кучешки измет

27/04/2026 10:31
Илустрација

Стравичен случај на ученичко насилство пријавиле родители од општината Ѓорче Петров за Вечер Прес. Девојче од шесто одделение завршило на лекар и психијатар откако било горено со цигари понижувано од соученичките во паркот близу општината.

Девојчето било присилувано да јаде измет од куче, а чинот бил сниман со мобилен телефон.

„Пријавено е дека малолетно девојче, во два наврати, било физички нападнато од неколку малолетнички од истото училиште. Извршени се службени разговори во присуство на родителите, прибрани се материјални докази, меѓу кои и видеозаписи, и во координација со ОЈО се преземаат мерки за расчистување на случајот“, информираат од МВР за медиумот.

Причината за нападот, според првичните информации, била комуникација преку социјалната мрежа „Инстаграм“.

За 24 часа дури шест случаи на семејно насилство
80-годишник почина откако го прегази сопствениот трактор
Голем пожар во Карпош утринава, изгореа два автомобили
Вработен во училиште во Гостивар силувал девојче – ОЈО бара притвор
Скопјанка од капар за кирија за непостоечки станови заработила над 45.000 денари
Судски полицаец и доставувач зеле мито за да „средат“ пресуда
Загина еден од затрупаните работници на градилиштето во Кисела Вода, тројца се тешко повредени
Трагедија во Кисела Вода: Градежници затрупани во ископ за нова зграда

