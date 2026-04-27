Шефот на „Визер“: Европа нема да остане без гориво за авиони ова лето

Нискобуџетната унгарска авиокомпанија „Визер“ планира 17 проценти повеќе летови ова лето отколку минатата година, со фокус на раст на пазарите на Балканот и Кавказ, изјави извршниот директор Јожеф Варади.

„Оваа година сме многу посилни во летните резервации отколку минатата година“, им рече Варади на новинарите на брифинг.

„Визер“ обезбеди 70 проценти од своите потреби за гориво за авиони за претстојната летна сезона од скок на цените на горивата, нагласи тој.

Стравови од недостиг на гориво

Превозниците стравуваат од можен недостиг на гориво ако продолжи војната меѓу САД и Израел против Иран. Иран ја презеде контролата врз Ормускиот теснец, забранувајќи го транзитот на бродови поврзани со САД, Израел и нивните сојузници, поради нападот.

Блискиот Исток е главен извор на гориво за авиони за европските превозници, потсетува „Ројтерс“.

Шефот на „Виз Ер“ верува дека Европа нема да остане без гориво за авиони ова лето.

Цената од 1.500 долари по тон е доволен поттик за танкерите да го донесат од САД и со тоа да го компензираат намаленото снабдување од Блискиот Исток, тврди шефот на „Визер“.

Цени и трошоци за билети

Сепак, компанијата имплементираше бројни мерки за минимизирање на трошоците, рече Варади, но „нема многу што можеме да направиме кога станува збор за цените на билетите“, заклучи тој.

Цените на керозинот би можеле да останат високи со месеци по завршувањето на војната, признава шефот на унгарскиот превозник.

Можеби сега е вистинското време Европа да ја преиспита својата зависност од снабдувањето со гориво од Блискиот Исток, додава Варади, особено имајќи предвид дека кризата би можела да резултира со уште пообемни прекини на транспортните капацитети оваа есен.