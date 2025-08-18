Шефот на Мекларен: Верстапен е во право

Андреа Стела, шефот на Мекларен во Ф1, рече дека Макс Верстапен бил во право кога зборувал за „папаја“ тимот.

Оваа сезона, како што сите очекуваа, Мекларен е најдоминантниот тим со 11 победи во 14 одржани трки и има значителна предност и во битката за титулата кај возачите и конструкторите.

Со десет трки што остануваат до крајот на сезоната, Мекларен се чини дека има сè во свои раце за двојна круна, а Верстапен неодамна тврдеше дека „папаја тимот“ има голема предност во кривините.

„Тоа е едноставно лесен одговор кога ќе ги погледнете податоците. Само споредете ги брзините на кривините (ниски и средни брзини) и ќе видите колку е брз Мекларен. Значи, Макс Верстапен е во право“, рече Андреа Стела.

И покрај нивната доминантна позиција, шефот на Мекларен вели дека до успехот нема да дојдат по пократок пат.

„Сè уште имаме слаби точки. Да ги погледнеме кривините каде што влегувате со голема брзина, како Копс во Силверстоун или Пуон во Спа. Не сме најбрзи. Сепак, ги знаеме кривините каде што се освојуваат титули и таму сме најбрзи“, рече Стела.