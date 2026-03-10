Северна Кореја ќе ги зајакне односите со Кина

10/03/2026 08:42

Северна Кореја ќе го зајакне пријателството и врските со Кина, се вели во телеграмата испратена од лидерот на земјата Ким Џонг-ун до кинескиот претседател Шји Џинпинг.

Ким Џонг-ун му се заблагодари на својот кинески колега за честитките за неговиот повторен избор за генерален секретар на Работничката партија на Кореја на 9-тиот Конгрес на партијата.

„Да се ​​продолжи со зајакнување и развивање на традиционалното корејско-кинеско пријателство во согласност со барањата на новата ера и аспирациите на народите на двете земји – ова е непоколебливата позиција на нашата Партија и владата на републиката. Се надевам дека на патот на унапредување на заедничката социјалистичка кауза, интеракцијата меѓу двете партии, двете земји – ќе биде поблиска“, се вели во телеграмата.

Деветтиот Конгрес на партијата се одржа во Пјонгјанг од 19 до 25 февруари. На него учествуваа пет илјади делегати и две илјади набљудувачи. 

