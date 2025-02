Сем Алтман му одговори на Маск за понудата да го купи Опен АИ: „Не, благодарам. Но, ако сакате, ќе го купиме Твитер“

Сем Алтман, ко-основачот на Чет ГПТ (Chat GPT), се обрати до Илон Маск откако Маск рече дека планира да ја купи неговата компанија OpenAI. Тој му посвети објава на X во која откри што мисли за плановите на Маск.

„Не, благодарам. Но, ако сакате, ќе го купиме Твитер за 9,74 милијарди долари“, напиша Алтман. Тој директно не го спомна Илон во објавата, но на многумина им беше јасно што сакаше да каже.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025