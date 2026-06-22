Денес одлука за намалување на цените на горивата

22/06/2026 07:43
Фото: Б. Грданоски

За новата цена на горивата кај нас  денес ќе одлучува Регулаторната Комисија за енерегетика. Според пресметките на премиерот Христијан Мицкоски, се очекува дизелот да поевтини за 7, а бензините за 4 денари по литар.

Премиерот Мицкоски претходно рече дека очекува стабилизација на пазарот со нафтените деривати по најавите за мировни преговори меѓу САД и Иран.  

Сепак, сите очекувања се дека договор ќе биде постигнат  а со тоа и економиите ќе почнат да се стабилизираат. Цената  на нафтата во моментов се движи околу 80 долари за барел, но периодот кој следи може да се очеуваат пониски цени .

– Ние правевме наши калкулации, малку е зголемена и вредноста на доларот. Очекувам во понеделник врз основа на тие калкулации, бензините некаде околу четири денари по литар да се намалат, а дизелот нешто повеќе, околу седум денара по литар да се намали. Така што да почекаме во понеделник Регулаторната комисија официјално да соопшти – изјави викендов Мицкоски, кој присуствуваше на поставување камен-темелник на нова детска градинка во општина Карпош.

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