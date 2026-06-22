„Аустриан Ерлајнс“ почна да лета од Виена до Охрид

22/06/2026 07:32

Воведувањето на авиолинијата Виена – Охрид има огромно значење за Охридскиот аеродром. Ќе придонесе за поголем број странски туристи и за економски равзој на Охрид и Охридскиот Регион, оценува вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски. 

На аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид викендов слета првиот авион на „Аустриа Ерлајнс“, со што и официјално започна да функционира новата редовна авиолинија Виена – Охрид. Линијата ќе се реализира двапати неделно, секој четврток и недела, со што Охрид и охридското крајбрежје добиваат директна поврзаност со уште една европска дестинација.

Со ова, од Охридскиот аеродром се реализираат вкупно 16 авиолинии, од кои 13 се редовни и три чартер линии, што претставува значително проширување на мрежата на дестинации достапни за граѓаните и посетителите.

– Целта е годинава преку двата македонски аеродроми да се опслужат повеќе од 3,5 милиони патници, а во наредните години таа бројка да надмине четири милиони патници, посочува Николоски. 

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