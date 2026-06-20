Николоски вели напредува изградбата на автопатот Гостивар – Букојчани

20/06/2026 17:35

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски соопшти дека со силно темпо и одлично напредува изградбата на автопатот Гостивар – Букојчани и дека целосно е завршен еден мост од четирите на кои се работи.

-Одличен напредок во изградбата на автопатот Гостивар – Букојчани (заобиколување на популарната Стража). Трасата се пробива со силно темпо, а истовремено се работи на поставување на столбовите за виадуктите. Се работи на четири моста и еден натпатник, еден мост е целосно завршен. Ја градиме Македонија, објави Николоски на својот фејсбук-профил. 

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