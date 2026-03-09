Сега Муцунски оди во Будимпешта

09/03/2026 16:51

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска ќе учествува на меѓународната конференција Budapest Balkans Forum 2026, која се одржува во Будимпешта, Унгарија, во организација на Унгарскиот институт за меѓународни прашања.

Како што соопшти Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, Муцунски ќе се обрати на воведната дебата на високо ниво на тема „Централна Европа и Западниот Балкан во новата геополитичка ера“, заедно со министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, Петер Сијарто, и заменик-претседателот на Владата за надворешни и европски прашања на Црна Гора, Филип Ивановиќ. 

Поврзани содржини

Филипче: Вака држава не се води, потребни се итни мерки по ценовниот удар со горивата
Калас се залага за забрзано проширување на ЕУ, Лајен за напуштање на консензусот
Муцунски разочаран од Софија што забрани влез на адвокатот Менкиновски
„Лаже ли лаже“: Андреј Жерновски за премиерот Мицкоски
Седници на три собраниски комисии
„Правда за Росица“, „Правда за Ивана“ – силни пораки и барања за оставки на Осмомартовскиот марш во Скопје
Мицкоски го обвини Филипче дека лажел за мигрантите и дека шири манипулации
Филипче вели дека пензиите се под ризик

Најчитани