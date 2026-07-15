Седат Сулејмани седна на министерската фотелја, што го чека?

Откако завчера во Собранието беше изгласана владината реконструкција, од вчера Седат Сулејмани седна на новата позиција како министер за култура и туризам на местото на Зоран Љутков кој беше две години на оваа функција.

Оваа одлука беше донесена во рамките на реконструкцијата на Владата, каде Сулејмани, кој доаѓа од редовите на коалицијата Вреди, ја презеде функцијата откако претходно служеше како заменик-министер во истиот ресор.

Новиот министер седеше во првиот ред во партерот, заедно со политичкиот врв и дипломатите, на отварањето на 66. Охридско лето, во неделата вечер, во Античкиот театар, а денеска во Собранието, се обрати на албански јазик, на пратеничко прашање. Кој е Седат Сулејмани? Во периодот од 2024 до 2026 година ја извршуваше функцијата заменик-министер за култура и туризам, а истата функција ја извршуваше и во периодот од 2020 до 2021 година. Во текот на 2023 година бил советник за стручна и административна поддршка на Општинскиот инспекторат во Општина Тетово. Претходно, од 2017 до 2019 година работел како менаџер во ISEM во Бурса, Турција. Од 2012 до 2017 година бил сопственик на „LOST Treasure“ во Тетово, а од 2010 до 2012 година сопственик на „ШАР Продукција“ во Тетово. Од 2006 до 2010 година бил директор на „АРДИ-ИНГ“ – Тетово, додека од 2003 до 2006 година работел како администратор во „SHARR-ING“ – Тетово. Сулејмани има диплома за социолошки науки по педагошка теологија од Универзитетот „Улудаг“ во Бурса, Турција.