Се запали српскиот павилјон на Венециското биенале

Венеција – Силен ветер го отежна гаснењето на пожарот што денес избувна на покривот на српскиот павилјон на Венециското биенале, објавија италијанските медиуми.

Пожарот создаде голем столб од црн чад што можеше да се види над италијанскиот туристички град, кој е домаќин на уметничкиот саем.

Пожарникарите брзо интервенираа откако беше подигната тревога непосредно пред 10 часот наутро.

Нивните операции беа отежнати од силни ветрови што ги разгореа веќе изгаснатите материјали, принудувајќи ги пожарникарите да интервенираат неколку пати, објави италијанската новинска агенција АНСА.

Според првичните извештаи, штетата не се проширила на инвентарот на павилјонот, самата изложба или околните згради. Немаше извештаи за повредени, додаде италијанската новинска агенција.