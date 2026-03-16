Се шири фронтот против Америка: Хутите се закануваат дека ќе го блокираат теснецот Баб ел-Мандеб

Јеменското движење Ансар Алах се закани дека ќе го затвори стратешкиот теснец Баб ел-Мандеб доколку се донесе одлука за обезбедување воена поддршка на Иран, најавувајќи официјална поморска блокада против САД и Израел.

Абед ал-Тавр, функционер на воените сили на јеменското движење Хути, изјави дека, во случај на одлука за интервенција во корист на Иран, првата мерка би можела да биде официјално прогласување поморска блокада против Соединетите Американски Држави и „ционистичкиот режим“.

Тој објасни дека трговските бродови и воените бродови, вклучително и носачите на авиони, наменети за територијата на САД и окупираните територии, односно Израел, би можеле да бидат запрени.

Како што изјави, втората мерка што се разгледува е целосно затворање на теснецот Баб ел-Мандеб за сите бродови што пловат кон израелските пристаништа.

Паралелно со најавите на Хутите, Корпусот на Исламската револуционерна гарда го блокира Ормутскиот теснец, што значително го забави најважниот енергетски коридор на глобално ниво.