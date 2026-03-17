Се реновира просторот околу ТЦ Лисиче

Општина Аеродром започна со реконструкција и уредување на просторот во Трговскиот центар во Лисиче, којшто по подолг период конечно добива нов, модерен и уреден изглед.

Трговскиот центар претставува едно од главните јадра во овој дел од Аеродром, место кадешто секојдневно гравитираат голем број граѓани и кое има значајна улога во локалното секојдневие.

Со проектот се поставуваат нови павер-елементи во централниот дел, како и на пристапните патеки, на површина од околу 6.000 квадратни метри. Дотраените површини се заменуваат со квалитетни и издржливи материјали, што значително ќе ја подобри функционалноста и естетиката на просторот.

Просторот ќе биде и хортикултурно збогатен и опремен со нова урбана опрема.

Исто така, во трговскиот центар ќе бидат поставени и маси за шах, како и детско игралиште за пријатен престој и дружење на сите генерации.

Станува збор за капитален инфраструктурен проект, реализиран со поддршка од Владата, во вкупна вредност од 22,2 милиони денари.

По подолг период, жителите на Лисиче добиваат уреден и побезбеден трговски центар – простор што секојдневно го користат голем број граѓани и претставува важен дел од локалното живеење.