Се реконструира и доградува мостот на Маркова Река во општина Аеродром

10/03/2026 20:12

 Во општина Аеродром започна реконструкцијата и доградбата на мостот на Маркова Река, што ги поврзува населбите Горно и Долно Лисиче. Проектот има за цел да обезбеди побезбеден и современ инфраструктурен објект, што ќе ја олесни секојдневната мобилност на жителите и ќе ги намали ризиците при сообраќај, се наведува објавата на Владата на Фејсбук.

– Зафатот опфаќа реконструкција на постоечкиот мост, доградба и унапредување на носивоста, подобрување на пристапите и системот за одводнување. Инвестицијата изнесува 12.066.494 денари, обезбедени од Владата преку Министерството за транспорт и врски, се појаснува во објавата.

Со реализацијата на овој проект, како што се истакнува, се создава современа и сигурна инфраструктура што ќе ги поврзе Горно и Долно Лисиче, овозможувајќи побрзо и побезбедно движење за сите жители.

