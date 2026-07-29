Се подобрува канализационата инфраструктура во Злокуќани

29/07/2026 10:57

 Општина Карпош, во соработка со ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, продолжува со реализација на активности за прочистување и одржување на канализационата мрежа, со цел навремено решавање на критичните точки и подобрување на условите за живот на граѓаните. Во фокусот на денешните активности беше улицата „Скупи“ во Злокуќани, каде што екипите работеа на расчистување на шахти, отпушување на атмосферската канализација, како и
чистење на сливници и фекални шахти.

Интервенциите се реализираа со цистерна под висок притисок, вакум-цистерна и со рачно чистење на критичните точки. На терен изврши увид и градоначалникот на Општина Карпош, Сотир Лукровски, кој истакна дека решавањето на проблемите со канализационата инфраструктура е меѓу приоритетите на Општината и дека директната комуникација со граѓаните и навременото реагирање на нивните потреби се од особена важност.

„Како Општина сме постојано на терен и во директна комуникација со граѓаните. Нашата цел е проблемите да ги детектираме навреме и, во соработка со надлежните институции, да преземеме конкретни активности за нивно решавање. Продолжуваме посветено да работиме на подобрување на инфраструктурата и условите за живот во сите населби на Карпош“, истакна градоначалникот Лукровски.

На увидот присуствуваше и директорот на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, Иван Митровски, при што беше потврдена важноста од координираната соработка меѓу Општина Карпош и јавните претпријатија за ефикасно и навремено делување на терен. Активностите за прочистување и одржување на канализационата мрежа продолжуваат и утре во Нерези, со фокус на критичните делови од мрежата, со цел обезбедување подобра проточност и поефикасно
функционирање на канализациониот систем.
Општина Карпош продолжува да биде присутна на терен и да работи во
интерес на граѓаните, со конкретни активности и координирана институционална
соработка.

Поврзани содржини

И ДКСК го оспорува предлог-законот за „Скопје – Европска престолнина на културата“
ДКСК: Законот за „Скопје – Европска престолнина на културата“ да ги содржи механизмите од Законот за јавните набавки
Град Скопје субвенционира дефицитарни занаетчии
Платформата на граѓански организации бара повлекување на законот за „Скопје Европска престолнина на културата 2028“
Д-р Цана: Седуммина со западнонилска треска на Инфективната клиника, еден во сериозна здравствена состојба
Д-р Даниловски објаснува зошто осумте случаи на западнонилска треска не ја покажуваат вистинската слика
Формирана Асоцијација на наставници по економија
Земјотрес во Албанија почувствуван во околината на Струга

Најчитани