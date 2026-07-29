Д-р Даниловски објаснува зошто осумте случаи на западнонилска треска не ја покажуваат вистинската слика

Во објава на Facebook, Даниловски нагласува дека тоа не е точно, бидејќи во официјалната статистика најчесто влегуваат само најтешките случаи, додека голем број заразени воопшто немаат симптоми или имаат лесна клиничка слика и никогаш не се регистрираат како заболени од Западнонилска треска.

„Без горново објаснување, објавените информации во медиумите дека ‘сите регистрирани случаи имале тешка, невроинвазивна форма на болеста’ лесно може да бидат погрешно прочитани како: ‘Западнонилската треска кај нас предизвикува тешка болест кај сите заразени’. И дека штом е така, логично, вирусот станал поагресивен. Што, се разбира, не е точно“, наведува Даниловски.

Потсетува дека околу 80% од заразените со вирусот немаат никакви симптоми, кај околу 20% се развива полесна форма на болеста, додека тешката невроинвазивна форма се јавува кај помалку од 1% од инфицираните.

Даниловски посочува дека осумте регистрирани случаи претставуваат само „врв на епидемиолошката санта мраз“, бидејќи зад нив останува непознат број асимптоматски и лесни инфекции кои не се препознаени и не влегуваат во официјалната статистика.

Додава дека од особено епидемиолошко значење е фактот што најголемиот дел од досега регистрираните случаи се автохтони, што покажува дека вирусот ова лето локално циркулира во природниот циклус птици–комарци. Според него, во оваа фаза најважни се засилениот епидемиолошки и ентомолошки надзор, следењето на активноста на вирусот, систематската контрола на комарците и личната заштита од нивните убоди.