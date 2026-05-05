СДСМ: Дали документите за Груевски се намерно блокирани во Министерството за правда?

СДСМ реагираше на соопштението на Министерството за правда во врска со постапката за екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски, оценувајќи дека јавноста сè уште нема јасен одговор – дали потребните документи се испратени или не?

Од партијата преку прес-конференција истакнаа дека, наместо конкретни информации, од Министерството се добиваат, како што велат, бирократски објаснувања за „комплетирање на документацијата“.

СДСМ постави прашање зошто, како што наведуваат, повеќе од еден месец не е завршена постапката за подготовка и испраќање на документите за екстрадиција.

Во реакцијата се посочува дека, според нив, во други земји ваквите постапки се спроведуваат многу побрзо, додека во Македонија има целосен застој.

Од СДСМ тврдат дека ова создава сомнеж дека постои политичка волја да не се спроведе екстрадицијата, односно дека, како што велат, Груевски се штити институционално.

„Граѓаните заслужуваат јасен одговор зошто документите се заглавени во Министерството за правда“, порачаа од партијата.

СДСМ заклучува дека јавноста има право да знае дали постапката за екстрадиција се спроведува до крај или, како што наведуваат, намерно се одолговлекува.