СДСМ: Дали документите за Груевски се намерно блокирани во Министерството за правда?
СДСМ реагираше на соопштението на Министерството за правда во врска со постапката за екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски, оценувајќи дека јавноста сè уште нема јасен одговор – дали потребните документи се испратени или не?
Од партијата преку прес-конференција истакнаа дека, наместо конкретни информации, од Министерството се добиваат, како што велат, бирократски објаснувања за „комплетирање на документацијата“.
„Граѓаните заслужуваат јасен одговор зошто документите се заглавени во Министерството за правда“, порачаа од партијата.
СДСМ заклучува дека јавноста има право да знае дали постапката за екстрадиција се спроведува до крај или, како што наведуваат, намерно се одолговлекува.