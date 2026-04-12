Саудиска Арабија го врати полниот капацитет на нафтоводот „Исток-Запад“ на седум милиони барели дневно

12/04/2026 10:02

Саудиска Арабија го врати полниот капацитет за пренос на нафта по нафтоводот „Исток-Запад“, кој изнесува околу седум милиони барели дневно, се наведува во денешното соопштение.

Енергетските постројки и нафтоводот, кои беа засегнати од нападите за време на конфликтот со Иран, се целосно санирани и го вратија својот оперативен капацитет. Овој нафтовод е од стратешко значење за Кралството бидејќи овозможува извоз на сурова нафта заобиколувајќи ја Ормуската Теснина, со што се намалува зависноста од овој чувствителен воден пат во случај на регионални тензии.

