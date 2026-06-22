„Самсунг“ повеќе не е највредната компанија во Јужна Кореја

Јужнокорејската SK Hynix денес ја престигна Samsung Electronics и стана највредната јавно тргувана компанија во Јужна Кореја, драматичен пресврт за производителот на чипови кој беше на работ на колапс пред две децении поради огромни долгови.

Компанијата, сега водечки светски снабдувач на HBM (меморија со висок пропусен опсег) чипови што се користат во системи за вештачка интелигенција за клиенти како „Нвидиа“ и „Гугл“, се појави како еден од најголемите победници на глобалниот бум на вештачката интелигенција. Тоа ги зголеми нејзините акции за повеќе од 340 проценти оваа година, подигнувајќи ја нејзината пазарна вредност над „Самсунг“и „Микрон“, пренесува Индекс.хр.

Акциите на SK Hynix пораснаа за 5,6 проценти, давајќи ѝ на компанијата пазарна капитализација од 2.080,4 билиони вони (околу 1,35 билиони долари) на затворањето. Во исто време, акциите на „Самсунг“ паднаа за 0,14 проценти, па нејзината пазарна вредност, без преференцијалните акции, изнесуваше 2.066,7 билиони вони.

Вештачката интелигенција фундаментално ја промени глобалната индустрија за полупроводници во последниве години. Специјализираните мемориски чипови, некогаш сметани за потрошувачки добра, станаа клучни делови од инфраструктурата потребна за извршување апликации како ChatGPT и напредни модели на вештачка интелигенција.

„Самсунг“: Преференцијалните акции треба да бидат вклучени

SK Hynix е фокусиран речиси исклучиво на производство на мемориски чипови, додека „Самсунг“ исто така произведува логички чипови и потрошувачка електроника како што се паметни телефони и телевизори. „Самсунг“ е највредната јужнокорејска компанија од 2000 година.

„Појавата на прилагодена меморија со вештачка интелигенција фундаментално ја промени економијата на индустријата и ѝ овозможи на SK Hynix да се етаблира како лидер на пазарот“, рече Ким Сунву, виш аналитичар во „Мериц секјуритис“.

„Самсунг“ изјави дека ќе ги вклучи преференцијалните акции во пресметката на пазарната капитализација. Кога тие ќе се вклучат, вредноста на компанијата на крајот од трговскиот ден изнесуваше 2.246,4 билиони вони.

Голем пресврт

Подемот на SK Hynix се смета за еден од најголемите корпоративни пресврти во модерната јужнокорејска историја. Во 2002 година, тогашната Hynix Semiconductor беше блиску до продажба на „Микрон“ откако беше речиси уништена од долгот настанат за време на агресивната експанзија. Договорот на крајот пропадна, а компанијата остана под контрола на доверителите речиси една деценија.

Акциите паднаа на само 135 вони во 2003 година, што ја направи компанијата таканаречена „акција за еден пени“, исклучително евтина и високоризична инвестиција.

Нејзиното работење со години го следи традиционалниот циклус на бум и пад на индустријата за мемориски чипови. Тешкиот пад на пазарот во 2023 година ги сруши цените на меморијата и доведе до годишна оперативна загуба од 7,73 билиони вони.

Инвестираше во HBM чипови дури и за време на кризата во индустријата

Опоравувањето започна една година подоцна, кога моментумот на вештачката интелигенција нагло се зголеми, а компании како „Мајкрософт“, „Гугл“ и „Мета“ почнаа да инвестираат многу во инфраструктурата за вештачка интелигенција. Во 2024 година, SK Hynix постигна рекордна годишна оперативна добивка од 23,5 билиони вони.

Аналитичарите веруваат дека клучот за нејзината моментална позиција е одлуката да продолжи да инвестира во HBM чипови дури и за време на кризата во индустријата. Ова се специјализирани мемориски чипови распоредени во неколку вертикални слоеви, кои овозможуваат повисоки перформанси со помала потрошувачка на енергија.

За разлика од конвенционалните мемориски производи, HBM чиповите се тесно поврзани со процесори со вештачка интелигенција, што им отежнува на конкурентите да влезат на пазарот и им дава на производителите поголема моќ на одредување цени. До 2025 година, SK Hynix држеше 61 процент од глобалниот пазар на HBM чипови, далеку пред „Самсунг“ со 17 проценти и „Микрон“ со 21 процент.

Шеф на СК групацијката: Сакав да создадам компанија со незаменливи производи

SK Hynix е основана во 1983 година како дел од „Хјундаи“, но подоцна беше одвоена и купена од SK Group, семеен конгломерат со бизниси кои се движат од телекомуникации до енергетика.

Претседателот на SK Group, Чеј Тае-вон, кој се соочи со жесток отпор во времето на преземањето, го објасни образложението зад овој потег во книга објавена во јануари. „Она што сакав да го постигнам со купувањето на Hynix беше да го трансформирам од производител на стандардна меморија во водечка компанија за полупроводници со незаменливи производи“, рече тој.

„Порано не беше важно дали меморијата доаѓа од Hynix, ‘Самсунг’или ‘Микрон’. Тие беа заменливи производи. HBM е различен. Ако HBM на Hynix се замени со друг производ, системот со вештачка интелигенција може да не функционира правилно. Она што некогаш беше секундарна компонента стана клучен дел од системот“, додаде тој.

Ројтерс претходно објави дека SK Hynix го избра „Насдак“ за планираното котирање на американскиот пазар, што би ѝ обезбедило на компанијата поширока база на инвеститори и дополнително би ја зголемило нејзината видливост меѓу глобалните инвеститори.