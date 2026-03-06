Сали: Сите реформски чекори ќе бидат исполнети до јуни

Посветеноста на Владата на реформската агенда е голема, и постојано се зголемува особено по завршувањето на локалните избори. Сите чекори од реформската агенда ќе бидат завршени до јуни, вели Беким Сали, министер за европски прашања, во вечерашното интервју во „Топ тема“ на ТВ Телма.

– И реформската агенда ја тераме со зголемена динамика. Имаме почести координации на ниво на Влада и меѓуинституционална комуникација за исполнување на задачите во врска со реформската агенда. Очекувам во јуни извештајот да биде попозитивен, вели Сали.

Според него, интензивната работа на реформската агенда, значи и измена на закони кои се веќе договорени во реформската агенда.

-До 15 јануари спроведовме и доставивме 27 чекори од вкупно 41 во реформската агенда. Во рокот од 90 дена, тоа значи до крајот на март или евентуално 15 април да го добиеме првиот резултат од доставените чекори, да видиме дали сме во ред или, пак, ќе имаме дополнителни забелешки на кои ќе треба да се навратиме за дополнување и доисправување на измените што сме ги доставиле, истакна министерот за европски прашања.

Тој во разговорот се осврна и на информациите за различни форми и можности за членство во ЕУ.

Формите на станување на полноправна членка на Европската унија, како што рече, се менуваат поради одредени политики што ги имаат државите кои се дел од блокот.

-Ние сме согласни во било која форма да бидеме дел од Европската унија, па потоа, со тек на време, и ние ќе се адаптираме, а и тие ќе нè прифатат за да се зголеми и соработката и поддршката која што ќе биде внатре во ЕУ. Комуникација не сме прекинале, отворени сме за сите форми. Нормално, тоа што треба да го сработиме, ние го работиме интензивно, меѓутоа доколку има опција, согласни сме да бидеме дел од тие опции, истакна Сали.

Тој истакна оти е можно во 2027 година да има различен пристап за зачленување, а крајниот збор, како што додаде, го имаат земјите членки на Европската унија.