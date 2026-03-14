САД наредија евакуација на дел од персоналот од Оман

Американскиот Стејт департмент им нареди на дел од персоналот на американската влада и нивните семејства да го напуштат Оман поради безбедносни ризици. Патниците исто така се советуваат да размислат за одложување на патувањето во Оман поради ризик од вооружен конфликт и тероризам, под тревога од ниво 3.

Највисокото ниво на тревога, ниво 4, е на сила за граничната област на Оман со Јемен, што значи дека не се препорачува патување.

Ирански медиуми: Воздушен напад во западен Иран уби шест члена на исто семејство

Новинската агенција Асошиејтед Прес објави дека иранските државни медиуми објавија воздушен напад во западниот ирански град Ејван во кој загинаа шест члена на исто семејство.

Агенцијата Мизан, официјалниот медиум на иранското судство, соопшти дека меѓу загинатите е и шестмесечно бебе.

Иранците оштетија пет американски танкери со ракета, погодија воена база

Американски танкери на израелскиот аеродром Бен Гурион

Ракети на Иран ја погодија американската воздухопловна база „Принц Султан“ во Саудиска Арабија и оштетија пет американски воени танкери за полнење гориво во воздух, објави „Волстрит џурнал“.

Според весникот, танкерите стационирани во базата биле оштетени во ирански ракетен напад. Ниеден авион не бил целосно уништен, а поправките се во тек. Нема жртви или повредени во нападот.

Досега се уништени најмалку 7 танкери за полнење гориво

Од почетокот на војната меѓу САД, Израел и Иран на 28-ми минатиот месец, најмалку седум американски танкери за полнење гориво се оштетени или уништени.

Еден ден претходно, во Ирак се случи несреќа на американските воздухопловни сили. Два танкери KC-135 се судрија во воздух, по што еден се урна во западниот дел на земјата.

Сите шест члена на екипажот загинаа во несреќата. Централната команда на САД (CENTCOM) објави дека причината за несреќата е сè уште под истрага и дека не станува збор за непријателски напад или пријателски оган.

Со ова, бројот на убиени американски војници од почетокот на војната се искачи на 13.

Американско-израелско-иранска војна

Конфликтот меѓу САД, Израел и Иран трае веќе две недели, а борбите се проширија и во други делови од Блискиот Исток.

Израел во последните денови ги засилува нападите врз цели поврзани со Хезболах во Либан, додека Иран возврати со ракетни и беспилотни летала врз израелски и американски воени цели во регионот.