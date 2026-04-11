САД изгубиле беспилотни летала вредни повеќе од 3,5 милијарди долари во Иран

Американските воздухопловни сили изгубија вкупно 24 беспилотни летала MQ-9 Reaper за време на судирите со иранските сили, објави CBS News, повикувајќи се на повеќе извори запознаени со ситуацијата. Ова е значително зголемување во споредба со 16-те беспилотни летала изгубени до почетокот на април, додека уште осум беа соборени помеѓу 1 и 9 април.

Според истите извори, загубите на почетокот на месецот беа особено изразени во регионот Шираз и островот Киш, што укажува на зголемени операции длабоко на иранска територија. Во исто време, се појавија информации и за исчезнувањето на извидувачкиот дрон MQ-4C Triton на американската морнарица, чија вредност се проценува на околу 250 милиони долари, што дополнително ги поттикнува сомневањата дека и овој дрон можел да биде соборен.

Загубите на беспилотните летала MQ-9 Reaper се интензивираа од почетокот на пошироките непријателства, откако САД и Израел започнаа голем напад врз Иран на 28 февруари. Се проценува дека беспилотните летала чинат околу 150 милиони долари по парче, со што вкупните загуби достигнуваат повеќе од 3,5 милијарди долари, не вклучувајќи ја поврзаната опрема, оружје и инфраструктура потребна за нивно работење.

Иако се работи за исклучително скапи системи, MQ-9 често се користи во мисии со висок ризик, вклучително и извидување во силно бранет воздушен простор, каде што леталата со екипаж се сметаат за премногу опасни за ангажирање. Зголемениот број на загуби, велат аналитичарите, укажува на растечка подготвеност за жртвување на овие летала во операции со висок ризик.

Причината за ова, како што е наведено, лежи во постепеното исцрпување на американските и израелските залихи на ракети со долг дострел, чија цена по единица достигнува неколку милиони долари, што наметнува поголема употреба на поевтини средства за краток дострел и потреба од поблиско извидување на целите.

Дел од загубите се поврзани и со обидите за спасување на соборените пилоти. Според достапните податоци, два MQ-9 биле изгубени за време на операцијата за извлекување на екипажот откако еден борец F-15E бил соборен над Иран, при што пилотите се катапултирале.

Покрај американските авиони, загуби претрпеле и сојузниците. Израелски беспилотни летала Heron, како и авиони Wing Lung II од Обединетите Арапски Емирати, користени за слични задачи, исто така биле соборени, во некои случаи во поголем број.

Новите податоци дополнително го поставуваат прашањето за опстанокот и исплатливоста на системот MQ-9 Reaper во услови на конфликт со технолошки понапредни противници. Експертите предупредуваат дека лекциите научени од конфликтот во Иран би можеле да имаат пошироки импликации, особено во контекст на потенцијални конфликти со земји како Кина или Северна Кореја.