САД ги укинаа санкциите за руската нафта, но цените и натаму растат

Министерството за финансии на САД привремено ги укина санкциите за продажба на руска нафта. Укинувањето на ограничувањата ќе биде во сила 30 дена и ќе влијае на нафтата и нафтените производи натоварени на бродови од 12 март.

„Оваа краткорочна мерка се однесува само на нафтата што веќе е во транзит и нема да обезбеди значителна финансиска корист за руската влада“, изјави американскиот секретар за финансии Скот Бесент.

Но оваа мерка на Америка не го спречи зголемувањето на цените на нафтата во петокот, поттикнато од војната на САД и Израел против Иран. Во исто време, главен добитник од мерката на САД же биде Русија која ќе може да ја полни касата за нејзината војна во Украина.

Според неодамнешните пресметки, во САД е забележан скок од 65 центи за галон гориво за само еден месец. Зголемување има насекаде во светот откако една од најважните рути за танкери за нафта – Ормускиот теснец – беше затворена поради воени операции.

Цените на нафтата се насочија кон неделни зголемувања од петокот. Фјучерсите на Брент за мај се зголемија за 1,02 долари, или 1%, на 101,48 долари за барел утринава, упатувајќи се кон неделно зголемување од речиси 10 отсто. Американската сурова нафта од Западен Тексас (WTI) за април се зголеми за 94 центи, или 1,0%, на 96,67 долари за барел, што е зголемување од повеќе од 6 отсто за оваа недела.

Лиценцата беше издадена во она што министерот за финансии Скот Бесент го нарече чекор за стабилизирање на глобалните енергетски пазари потресени од војната меѓу САД и Израел против Иран, но аналитичарите велат дека ова не успеало да ги реши пошироките ограничувања во снабдувањето.

Брентот е повеќе поддржан од WTI бидејќи Европа е поподложна на проблеми со енергетската безбедност, додека САД се во можност да ја избегнат својата изложеност поради своето домашно производство.

Објавата за руската нафта дојде еден ден откако Министерството за енергетика на САД соопшти дека САД ќе ослободат 172 милиони барели нафта од своите стратешки резерви на нафта за да помогнат во ограничувањето на вртоглавиот раст на цените на нафтата.

Тој план беше координиран со Меѓународната агенција за енергија, која се согласи да ослободи рекордни 400 милиони барели нафта од стратешките резерви, вклучувајќи го и придонесот на САД.

Пред целосно да ги укинат санкциите за руската нафта, САД ѝ дозволија на Индија да купува сурова нафта. Пред една недела, Бесент изјави дека „во морето има стотици милиони барели руска нафта кои се под санкции“. Се проценува дека станува збор за околу 124 милиони барели.

Укинувањето на санкциите, иако привремено, беше неизбежно, изјави во Телеграм Кирил Дмитриев, специјален економски претставник на рускиот претседател Владимир Путин.

„САД го сфатија очигледното – без руска нафта, глобалниот пазар на енергија не може да остане стабилен“, напиша Дмитриев. Санкциите против продажбата на руска нафта се сметаат за една од најстрогите мерки против Русија воведени од инвазијата на Украина во 2022 година.

Одлуката на Доналд Трамп привремено да ги укине санкциите врз руската нафта за време на војната во Иран би можела да ѝ помогне на воената машина на Владимир Путин, посочи министерот за енергетика на Британија, Мајкл Шенкс.

Тој додаде дека Лондон ќе ги задржи своите санкции врз Кремљ кои траат веќе четири години. Шенкс изјави за Скај њуз: „Ова е момент кога се сомневам дека во Кремљ го гледаат ова како можност да поправат дел од нивната болна економија.

„И тоа е голема штета затоа што мора да направиме сè што можеме за да се осигураме дека вршиме секаков притисок врз Русија за да можеме да ја добиеме оваа војна во Украина“.

Британската министерка за надворешни работи, Ивет Купер, ги обвини Русија и Иран дека се обидуваат да ја „киднапираат глобалната економија“ додека Техеран продолжува да го блокира клучниот пат за испорака на нафта низ Ормускиот теснец.

Таа рече: „Ги гледаме овие врски меѓу Русија и Иран во подолг временски период“.

Но, Купер одби да го критикува олеснувањето на американските санкции за дел од руската нафта во услови на зголемување на цените, велејќи дека тоа е „специфично, насочено прашање“.