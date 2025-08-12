Сабаленка постави рекорд во Опен ерата за најмногу освоени тај-брејкови во една сезона

Светскиот број 1, Арина Сабаленка, ја победи Британката Ема Радукану и се пласираше во четвртото коло на Мастерс 1.000 во Синсинати, САД.

Во мечот против Радукану, белоруската тенисерка освои два тај-брејка – 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Во сезоната 2025, Сабаленка освои 18 тај-брејка, што е рекорд во Опен Ера за женската турнеја. А нејзината серија од 16 освоени тај-брејка по ред е исто така најдобар резултат во Опен Ера.

Претходно, најдобар резултат беше 16 освоени тај-брејка во една сезона. Сабаленка го делеше ова достигнување со Били Џин Кинг (1971), Венди Тернбул (1978) и Елена Рибакина (2023).

Во својот следен натпревар на турнирот во Синсинати, Сабаленка ќе игра против Шпанката Џесика Бузас Манеиро.