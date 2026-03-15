Сабаленка ја победи Рибакина во финалето на турнирот ВТА 1000 во Индијан Велс

Белоруската тенисерка Арина Сабаленка го освои турнирот ВТА 1000 во Индијан Велс (САД).

Во финалето вечерва светската тенисерка број еден ја победи Елена Рибакина од Казахстан, која е трета во светот, во три сета – 3:6, 6:3 и 7:6 (8:6).

Натпреварот траеше 2 часа и 34 минути. Белорусинката сервираше 10 аса, направи три двојни грешки и реализираше три од своите осум брејк топки. Нејзината противничка имаше 12 аса, две двојни грешки и реализираше три од своите девет брејк топки.

Дваесет и седумгодишната Сабаленка ја освои својата 23-та титула во поединечна конкуренција и втора во сезоната 2026. Таа, исто така, го освои турнирот во Бризбејн во јануари.

Дваесет и шестгодишната Рибакина има освоено 12 ВТА турнири. Таа ја победи Сабаленка во финалето на Отвореното првенство на Австралија во 2026 година.

Во машкото финале во Индијан Велс вечерва ќе се соочат Данил Медведев од Русија и Јаник Синер од Италија.