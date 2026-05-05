Тинејџерското француско велосипедско чудо, Пол Сексас, ќе учествува на годинашниот Тур де Франс

Чудото во велосипедизмот, Пол Сексас, ќе го има своето деби на Тур де Франс оваа година, зголемувајќи ги надежите за првиот машки домашен победник на Франција од 1985 година.

19-годишниот возач на Декатлон-ЦМА ЦГМ предизвика интензивна дебата во Франција по блескавиот почеток на 2026 година, при што неговиот тим ги одмерува придобивките од раното запознавање со Турот наспроти ризикот од преоптоварување на возач кој сè уште е во својата прва сезона како професионалец.

Сексас го објави ова на социјалните медиуми на својот тим во понеделник. „Дојдов тука да ви објавам нешто посебно, имам трка во јули“, им кажува тој на своите баба и дедо, пред тие да претпостават дека зборува за Турот. Тој ќе биде најмладиот возач што започнал Тур по 89 години кога трката ќе започне во Барселона на 4 јули.

Тој ја освои Турата на Баскија во април, станувајќи првиот Французин по Кристоф Моро на Критериум ду Дофине во 2007 година што ја освои титулата во етапна трка на Светската турнеја. Возачот роден во Лион, кој изјави дека неговиот најголем сон е да го освои Тур де Франс, веќе се смета за потенцијален одговор на долгото чекање на Франција за прв домашен победник од Бернар Ино во 1985 година.

Раководството на тимот посочи дека програмата на Сексас ќе биде оценета по класиците во Ардените, каде што ја освои Флеш Валон пред да биде поразен само од светскиот шампион Тадеј Погакар на трката Лиеж-Бастон-Лиеж. Ова ќе биде првата голема турнеја на Сексас и единствениот пат кога се натпреварувал во трка подолга од осум дена.

Тур де Франс 2026 започнува во Барселона и завршува во Париз на 26 јули.