Сѐ за Мет Гала 2025, најважната модна ноќ по Оскарите

Мет Гала 2025 е закажана за понеделник, 5 мај, во Музејот на уметност Метрополитен во Њујорк. Историски гледано, Мет Гала се одржува во првиот понеделник во мај.

Секоја година, копретседавачите и спонзорите покануваат околу 450 гости да присуствуваат на новата изложба на Институтот за костими пред да се отвори за пошироката јавност. (И, тие ги преземаат славните чекори на Мет во низа прилагодени облеки.) Точниот список на гости се чува под клуч до вечерта – но може да очекувате да видите мегават ѕвезди од различни модни, забава, спортови и политиката.

Како се повторно поврзани Институтот за костими и Мет Гала?

Технички, најголемиот црвен тепих на годината е всушност само собирање средства со кодекс на облекување. Билетите за Мет Гала со ѕвездички собираат средства за Институтот за костими на Метрополитен музеј на уметноста. Индивидуалните билети може да чинат околу 75.000 долари по гостин. Вообичаено, дизајнерските модни куќи ќе ја платат сметката и ќе ги спонзорираат гостите (додека ги облекуваат и за црвениот тепих).

Која е темата Мет Гала во 2025 година?

„Superfine: Tailoring Black Style“ е темата на Мет Гала од 2025 година. Насловот и опсегот на изложбата потекнуваат од Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, книга објавена од Моника Л. Милер, професорка по афро-американска и американска литература од колеџот Барнард, во 2009 година.

Промената на стилот на црномурестите ќе биде единствениот фокус на изложбата, истражена низ објективот на „дендиизмот“ – дефиниран како начин на живот кој негува префинетост – од 18 век до овде и сега. Предметите вклучени во изложбата ќе опфаќаат облека, фотографии, слики и многу повеќе.

Кои се копретседавачите на Мет Гала 2025?

Списокот на копретседавачи на Мет Гала за 2025 година е „кој е-кој“ од лидери во стил и спорт. Фарел Вилијамс, музичар и креативен директор на машка облека Луј Витон, е на чело на листата на копретседавачи за неговата шеста Мет Гала. Тоа е, исто така, негов втор пат на чело на настанот: тој исто така беше ко-претседавач на галата во чест на „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between“ уште во 2017 година.

На Вилијамс ќе му се придружат Формула 1 возачот Луис Хамилтон, раперот A$AP Rocky, сопругот на Ријана и актерот Колман Доминго како официјални копретседавачи. Кошаркарската легенда Леброн Џејмс ќе биде и почесен копретседавач.

Луис Хамилтон е особено значаен избор за составот. Прво, затоа што нашироко се смета за најдобро облечен возач во Формула 1 трките. Второ, затоа што Хамилтон има големи амбиции во модата: неговата лига неодамна потпиша голем договор за рекламирање со LVMH, конгломератот кој ги поседува Луј Витон и Диор. И, во неговото насловно интервју за GQ од април 2024 година, тој изрази амбиции да основа своја луксузна куќа со акцент на брендовите во сопственост на Блек.

И, секако, Ана Винтур ја заокружува листата на копретседавачи. Вог е ко-домаќин на годишната гала и го емитува својот официјален црвен тепих во живо секоја година.

Зошто е значајна темата Мет Гала во 2025 година?

Според кураторот на изложбата, Ендрју Болтон, „Superfine: Tailoring Black Style“ ќе биде првата музејска поставка што ќе го истражува црномурестиот дендиизам. Тоа е, исто така, прв пат по децении Институтот за костими да посвети изложба исклучиво на машка облека.

Кој е кодексот на облекување на Мет Гала за 2025 година?

За жал, сè уште нема информации што ќе облечат познатите личности на Мет Гала во 2025 година. Додека темата („Суперфини: кроење црн стил“) беше објавена на 9 октомври, ко-претседавачите ќе го држат кодот за облекување под тајност до поблиску до настанот.

Со Луј Витон како главен ко-спонзор, набљудувачите може да очекуваат да видат многу LV логоа и ознаки на евентуалниот црвен тепих.