Апсења во „оазата на смртта“, никој не смее да жали за Навални (ВИДЕО)

Полицијата во Русија растера група граѓани на улиците во градовите ширум земјата и уапси најмалку 100 граѓани, кои му оддадоа почит на опозицискиот политичар Алексеј Навални, кој почина вчера во затвор во Сибир.

Според руската група за човекови права, ОВД-Инфо, најмалку 100 лица се уапсени во осум градови, меѓу кои Москва, Санкт Петербург и Краснодар, и покрај тоа што Московското обвинителство вчера ги предупреди граѓаните да не учествуваат на протестите, на кои тие беа повикани преку Интернет и социјалните мрежи.

На снимките и сликите од Москва и Санкт Петербург, се гледаат полицајци како им одземаат плакати на демонстрантите, додека други ги одведуваат.

Дополнително, како што пренесува „Скај њуз“, на снимките се гледа и како полицијата апси новинари кои биле во близина на споменикот на жртвите на Советската репресија во Москва. Руската полиција не даде информации за апсењето граѓани на протестите.

„Кој е следен?“- пишува на плакатот што го држи жена пред споменикот на жртвите на политичкото угнетување во Новосибирск, Русија.

„Немојте да се залажувате, Путин е убиецот на Навални“, пишува Гари Каспаров на X , кој се сеќава дека еднаш демонстрирал со Навални и другите сонародници против Путин, во толпата која денес, како што коментира тој, изгледа утопистички. Тој ги обвинува Русите што не се кренале.

#Russia The police cordoned off the Wall of Grief in Moscow to make it difficult to lay flowers in memory of Alexei @navalny.

Video: SOTA pic.twitter.com/e6fiodmN4T

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 17, 2024