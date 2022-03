Руската државна телевизија прекина говор на Путин

Рускиот претседател Владимир Путин го искористи собирот пред преполниот фудбалски стадион за да ја оправда инвазијата врз Украина, ветувајќи им на десетици илјади луѓе кои вееја руски знамиња дека ќе бидат остварени сите цели на Кремљ.

„Знаеме што треба да направиме, како да го направиме тоа и по која цена. И апсолутно ќе ги исполниме сите наши планови“, рече Путин на митингот на стадионот Лужники во Москва.

Тој рече дека војниците кои се борат во, како што Русија ја нарекува својата „специјална воена операција“ во Украина, го илустрирале единството на Русија.

„Рамо до рамо си помагаат, се поддржуваат и кога е потребно со телото како браќа се штитат од куршуми. Такво единство одамна немавме“, нагласи тој.

Додека Путин зборуваше, државната телевизија накратко го прекина неговиот говор и прикажа претходно снимени снимки од патриотски песни, но шефот на Кремљ подоцна се појави повторно во кадар на државната телевизија.

На Путин му беше скратена реченицата додека велеше: „Почетокот на операцијата случајно се совпадна со роденденот на една наша извонредна војска…“

Руската државна телевизија е строго контролирана и таквите прекини се крајно невообичаени, нагласуваат западни медиуми.

Путин зборуваше на настан за поддршка на руската армија во Украина и за одбележување на анексијата на полуостровот Крим во 2014 година.

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022