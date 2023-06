Русите ги пречекуваат Вагнеровците како ослободители: Бесплатна храна и прегратки за борците

Платениците на групата Вагнер не наидоа на отпор од локалното население во нивниот марш кон Москва, напротив, многумина ги пречекаа со раширени раце, давајќи им бесплатна храна и вода.

Водачот на оваа платеничка група Евгениј Пригожин го коментираше „топлиот пречек“ за семејството Вагнер.

Цивилите во Ростов очигледно не се плашат од Вагнер. Тие се во најлош случај само љубопитни и пријателски настроени, ако не и поддржувачи и сочувствителни.

Civilians in Rostov are clearly not afraid of Wagner.

They are at worst just curious and friendly, if not supportive and sympathetic.

— Arrow Intel (@IntelArrow) June 24, 2023