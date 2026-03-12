Руглото од спортска сала на Универзитетскиот кампус ќе „лапне“ 900.000 евра за поправка

Спортската сала во комплексот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, која повеќе години е оставен во руинирана состојба, конечно биде ставена во фунција за потребите на студентите.

Министерството за спорт го означи почетокот на градежните работи за комплетната реконструкција и адаптација на салата во вкупна вредност од 54 милиони денари.

Министерот за спорт, Борко Ристовски, на официјалниот старт нагласи дека салата, која повеќе од 10 години стои руинирана без сопственик, конечно ќе биде ставена во функција до крајот на година.

– Конечно покажавме како министерство дека сакаме и поставуваме стандарди и ги исполнуваме ветувањата. Направивме пет реконструкции на спортски сали и над 45 реконструкции на отворени игралишта. Без спортска инфраструктура нема резулати, изјави Ристовски.

Проектот чини 55 милиони денари и треба да биде завршен до крајот на годината.

Ректорката на УКИМ, проф. Биљана Ангелова, нагласи дека со ова се решава децениски проблем.

– Првиот договор е направена 2007 година, но од тогаш досега имаше низа проблеми од дозвола до изведување на градежните работи. Сега се реши правниот статус на салата, која најпрво премина во владение на Владата, а потоа со одлука на Влада е предадена во владение на УКИМ. Паралелно направенi се нов проект и ревизија за обновување на градежната дозвола, која беше истечена пред десетина години. Очекуваме во брзо време да биде ставена во функција – изјави ректорката Ангелова.

Салата ќе служи на околу 7 000 студенри на УКИМ и, како што беше посочено, значителнo ќе го унапреди универзитетскиот спорт.