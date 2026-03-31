Рубио: Обврзани сме да ја браниме Шпанија која се фали дека ни го затвори воздушниот простор

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, ги критикуваше Шпанија и другите сојузници на НАТО за нивната ограничена поддршка во војната со Иран, сугерирајќи дека Вашингтон би можел повторно да го разгледа сојузот по конфликтот.

Рубио рече дека САД утврдиле дека Шпанија, членка на НАТО која е должна да ја брани, им го негирала на САД користењето на нејзиниот воздушен простор и се фалела со тоа, според транскриптот од изјавата за Ал Џезира објавена вчера од неговиот оддел.

Тој исто така рече дека Вашингтон се соочил со отпор за користење на воени бази во Шпанија и на други места. НАТО е корисен за САД бидејќи им дозволува да стационираат војници и опрема во странство, рече Рубио.

„Но, ако НАТО е загрижен само за одбрана на Европа ако биде нападната, а потоа ни го негира правото да се стационираме кога ни е потребно, тоа не е многу добар договор. Тешко е да се остане ангажиран и да се каже дека ова е добро за Соединетите Држави. Затоа, сè ќе мора да се преиспита“, додаде Рубио, нагласувајќи дека НАТО „не може да биде еднонасочна улица“.

„Се надевам дека ќе можеме да го поправиме тоа. Ќе имаме време да се справиме со тоа подоцна“, додаде тој. Шпанија го затвори својот воздушен простор за летови поврзани со војната во Иран и претходно им забрани на Соединетите Држави да ги користат базите Рота и Морон во Андалузија за операции.

Објектите долго време заеднички ги управуваа Шпанија и САД. Американскиот претседател Доналд Трамп постојано ги критикуваше сојузниците на НАТО за она што го смета за недоволна поддршка во конфликтот. Член 5 од клаузулата за заемна одбрана на НАТО не се однесува на војната што Соединетите Држави и Израел ја започнаа против Иран.