Роналдо се сврши по 8 години врска, Џорџина го покажа масивниот прстен

Кристијано Роналдо стави прстен – и тоа огромен!

40-годишната португалска фудбалска ѕвезда се сврши со својата долгогодишна партнерка, Џорџина Родригез, по осум години врска. Идната невеста ја откри среќната вест на Инстаграм во понеделник, 11 август, споделувајќи фотографија од нејзината рака што лежи врз раката на Роналдо, покажувајќи го нејзиниот блескав прстен.

Светлечкиот прстен има огромен дијамант во форма на овал.

„Да, да. Во ова и во сите мои животи“, напиша таа во преведениот опис.

Двојката, која првпат ја потврди својата врска на почетокот на 2017 година, дели пет деца: близнаците Ева Марија и Матео, 8, ќерката Алана, 7, ќерката Бела, 3, и 15-годишниот син Кристијано Џуниор, кого Роналдо го пречека во претходна врска.

Тој и Родригез претходно ја објавија смртта на новородениот брат близнак на Бела, Анхел, во април 2022 година.

Роналдо и Родригез, 31, го имаа својот прв официјален настап заедно на доделувањето на наградите „Најдобри фудбалски награди на ФИФА“ во Цирих во јануари 2017 година, пред официјално да се појават на Инстаграм во мај истата година.

Во јуни 2017 година, двојката го објави раѓањето на нивниот прв пар близнаци преку сурогат мајка, пред да ја добијат ќерката Алана на 12 ноември 2017 година.

Во годините што следеа, дуото постојано предизвикуваше гласини за свршувачка, уживаа во семејните патувања и ги пречекаа своите три најмлади деца, пред трагичната смрт на Анхел во 2022 година.

За време на серијата на Родригез на Нетфликс, „Јас сум Џорџина“, двојката детално ги раскажа своите рани години на врска – кога Роналдо ја запозна тогашната продавачка во продавницата на Гучи. Според англискиот аудио превод во тоа време, Роналдо мислеше дека е „многу интересно девојче, многу позрело за нејзините години“.

„Многу пати доаѓаше по работа“, се присети Родригез за својот сега вереник. „Тој доаѓаше, се сеќавам еднаш, во Бугати. Моите колеги полудеа. Тие стигнуваа таму со автобус, а јас си одев со Бугати. Мислам, луѓето не можеа да поверуваат.“