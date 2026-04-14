Ролс-Ројс го претстави најлуксузниот електричен кабриолет, цената „ситница“

Производителот на супер луксузни автомобили Ролс-Ројс се обидува да го извлече најдоброто од електричната енергија и да создаде оптимална комбинација од препознатливо задоволство и вроден луксуз.

Додека некои производители се откажуваат од електричните планови, Ролс-Ројс го претстави најлуксузниот кабриолет, цената „ситница“, оди во сосема спротивна насока. Го претстави Project Nightingale, луксузен електричен кабриолет кој изгледа како „патна јахта“, а неговата цена се искачува до околу 8,7 милиони евра. Но, дури ни парите не се доволни. Ролс-Ројс ќе одлучи кој може да го купи овој автомобил.

Ќе бидат произведени само 100 примероци

Project Nightingale е првиот модел од новата линија Coachbuild Collection, која носи рачно изработени автомобили прилагодени на клиентите. Производството ќе биде ограничено на само 100 примероци, а секој ќе биде дополнително персонализиран.

За разлика од уште поексклузивните проекти како Sweptail или Boat Tail, овој модел сепак ќе биде „попристапен“, но сепак резервиран за одбрани клиенти избрани од самата компанија.

Автомобилот е долг 5,76 метри, што го става рамо до рамо со моделот Phantom, но има само две седишта. Дизајнот е инспириран од јахти, со долг заден дел, наклонет ветробран и големи 24-инчни тркала кои личат на бродски пропелери.

На предниот дел доминира препознатливата маска Pantheon изработена од едно парче не’рѓосувачки челик, со многу тенки ЛЕД светла. Овие светла се протегаат по должината на автомобилот преку полирани метални линии сè до задниот дел.

Интересно е што автомобилот нема класичен спојлер, а аеродинамиката е решена со помош на напреден дифузер, што стана можно бидејќи нема издувни цевки.

Кров што го пропушта звукот на дождот

Кабината е целосно посветена на возачот и патникот и е дизајнирана да создаде чувство на приватен простор. Посебен детаљ е подвижниот потпирач за раце што го крие воланот Spirit of Ecstasy.

Најимпресивниот дел од ентериерот е „Starlight Breeze“, систем со дури 10.500 светлосни влакна кои создаваат ефект на ѕвездено небо над патниците. Моделот не е случаен, туку е инспириран од анализата на звукот на песната на славејот.

Дизајнерите избраа комбинација од нијанси како што се Charles Blue и Grace White за промотивниот модел, со детали во темно сина и розова и црни дрвени влошки.

За да го одржи посебното искуство на возење без покрив, Ролс-Ројс разви покрив направен од комбинација од кашмир и напредни материјали. Тој е подесен да го пропушта звукот на дождот, но да го блокира механичкиот шум од околината.

Електричен погон преземен од Спектре

Моделот ја користи познатата алуминиумска платформа „Architecture of Luxury“, која ја дели со остатокот од понудата на Ролс-Ројс. Електричниот погон е преземен од моделот Ролс-Ројс Спектре, но техничките детали сè уште не се објавени.

Една од најинтересните работи е методот на продажба. Иако ќе бидат произведени 100 примероци, клиентите нема да можат едноставно да го нарачаат автомобилот. Ролс-Ројс лично ќе ги избере сопствениците.

Почетната цена е 7 милиони фунти, или приближно 8,7 милиони евра, но конечната цена може значително да се зголеми поради персонализацијата.

Покрај автомобилот, купувачите ќе добијат и пристап до ексклузивни настани и увид во процесот на дизајнирање и тестирање.

Првите испораки се очекуваат во 2028 година, а дополнителни детали ќе бидат откриени за време на развојот.