Одбојкарите ќе добијат три милиони денари за пласманот на ЕП

Министерот за спорт Борко Ристовски кој го следеше синоќешниот натпревар на македонската репрезентација против Грузија, по победата им честите на нашите одбојкари и ги награди со премија.

– Ви благодариме за се што правите за Македонија, некои подолго, некои сега почнуваат. Ние како министерство секогаш ќе стоиме зад успешни федерации, зад успешни приказни во спортот. Во разговор со претседателот на Федерацијата, на негов предлог, одлучивме да добиете премија од три милиони денари од државата за пласман на Европското првенство, им соопшти Ристовски на одбојкарите.

„Црвено-жолтите“ како една од најдобрите пет второпласирани репрезентации во квалификациските групи, изборија пласман на ЕП 2026.