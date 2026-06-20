Ристо Василевски (Македонија) и Роза Бојанова (Бугарија): Врачен „Книжевен жезол“ на ДПМ за 2026 

Денес, на првиот дел од манифестацијата „Празник на липите“, во Друштвото на писателите на Македонија, на академик Ристо Василевски (Македонија) и на Роза Бојанова (Бугарија) им беа врачени јубилејните, триесетти по ред награди „Книжевен жезол“ на Друштвото на писателите на Македонија.

Плакетите и статуетките ги врачи претседателката на ДПМ Гордана Јовиќ-Стојковска, беседи за творештвата на лауреатите одржаа Сузана Мицева и Драгана Евтимова, а свои музични настапи имаше Филип Буркшлиев.

По повод јубилејот, на свеченоста присуствуваше и г. Владо Велјаноски, кој го изработува „Жезолот“ од основањето на наградата во 1996 г.