Рибакина убедливо ја совлада првата светска тенисерка Сабаленка

15/08/2025 20:40

Руската тенисерка која игра под знамето на Казакстан Елена Рибакина ја надигра првата светска тенисерка Арина Сабаленка. Таа во четвртфиналето на Мастерсот во Синсинати на противничката и препушти само пет гема и мечот го доби во два сета 2:0 (6:1 и 6:4).

Нејзина ривалка во полуфиналето ќе и биде Ига Швјонтек од Полска која со истиот резултат 2:0 во сетови (6:3 и 6:4) ја совлада Ана Калинскаја од Русија.

Во другите два четвртфинални меча ќе играат: Варвара Грачева (Франција) – Вероника Кудерметова (Русија) и Јасмин Паолини (Италија) – Коко Гоф (САД).  

Победничките ќе го формираат вториот полуфинале пар. 

